Cuba è di nuovo senza elettricità a causa di un blackout

Alle 2 di mattina di mercoledì (quando in Italia erano le 8) la rete elettrica di Cuba è collassata, lasciando senza elettricità gran parte del paese. Negli ultimi mesi era già capitato varie volte che l’isola, che ha circa 10 milioni di abitanti, rimanesse senza elettricità. Questa volta il blackout è legato all’interruzione della produzione di energia nella centrale elettrica Antonio Guiteras, la più grande del paese, circa 90 chilometri a ovest della capitale L’Avana. Il governo non ha specificato quali parti del paese siano interessate dal blackout, ma ha detto di stare lavorando per risolvere il problema.

L’isola negli ultimi anni sta affrontando una grave crisi economica: le difficoltà del settore energetico sono dovute a molti fattori, tra cui l’obsolescenza delle centrali e la riduzione delle importazioni di petrolio dal Venezuela. Negli ultimi mesi la situazione è stata ulteriormente peggiorata dal passaggio di due uragani.

