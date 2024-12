Gli Stati Uniti invieranno all’Ucraina nuovi aiuti militari da 725 milioni di dollari

Lunedì il segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha annunciato che il paese invierà un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina, dal valore di 725 milioni di dollari (circa 690 milioni di euro). I nuovi aiuti comprendono missili Stinger, munizioni anti-drone, munizioni per i lanciarazzi di precisione HIMARS, oltre ad altre munizioni di artiglieria.

Nelle settimane scorse il presidente uscente degli Stati Uniti Joe Biden si era impegnato a usare tutti i fondi per l’assistenza militare all’Ucraina approvati dal Congresso quest’anno prima della fine della sua amministrazione, il 20 gennaio. Con l’insediamento del nuovo presidente, il Repubblicano Donald Trump, ci si aspetta infatti un netto cambio di strategia degli Stati Uniti nel sostegno all’Ucraina: Trump ha fatto capire in vari modi di non essere intenzionato a continuare a sostenere la difesa ucraina come Biden.