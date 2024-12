In Giappone hanno ritirato delle spade souvenir di Harry Potter

Una serie di spade vendute come souvenir in un parco a tema di Harry Potter a Tokyo, in Giappone, è stata ritirata per aver violato le leggi locali sulla circolazione delle armi. Sono copie a grandezza naturale della spada che nei film della serie viene usata come “spada di Godric”, il mago fondatore della casata di Grifondoro, quella a cui appartengono i protagonisti: la lama è lunga 86 centimetri, e la spada era venduta attaccata a un supporto di legno.

Le spade erano state messe in vendita tra il marzo del 2023 e l’aprile del 2024 nel parco a tema che Warner Bros, la società che produce i film di Harry Potter, aveva inaugurato a Nerima, un quartiere di Tokyo, e costavano 3omila yen (190 euro) l’una. Warner Bros è stata informata della violazione a novembre: la polizia giapponese ha informato la società che le spade violavano le leggi sulla circolazione delle armi per via della punta troppo acuminata della lama, e che per poter possedere legalmente armi di questo tipo in Giappone è necessario ottenere una licenza speciale.

La società ha fatto una comunicazione pubblica in cui ha chiesto agli acquirenti di restituire le spade, parlando di un generico «problema di distribuzione» e garantendo un rimborso integrale delle spese. Le spade in vendita online su negozi giapponesi sono state rimosse.

In Giappone le armi sono regolamentate da leggi molto restrittive e per questo ce ne sono pochissime in circolazione: appena lo 0,3 per cento delle persone ne possiede una. Alla rigida regolamentazione delle armi si unisce anche una specie di condanna morale generalizzata al loro uso, che dipende tra le altre cose dal fatto che dopo la Seconda guerra mondiale la società giapponese fu di fatto demilitarizzata: tuttora la Costituzione vieta al paese di avere un esercito regolare.

