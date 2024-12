È morto Marshall Brickman, sceneggiatore di “Manhattan” e “Io e Annie” con Woody Allen

Venerdì è morto a 85 anni il regista e sceneggiatore statunitense Marshall Brickman, famoso per aver contribuito alla scrittura di quattro dei film più famosi di Woody Allen: Il dormiglione (1973), Io e Annie (1977), per il quale vinse l’Oscar per la miglior sceneggiatura originale, Manhattan (1979) e Misterioso omicidio a Manhattan (1993). La morte di Brickman è stata confermata domenica al New York Times da sua figlia, Sophie Brickman.

Brickman cominciò a dedicarsi alla scrittura per il cinema e la televisione negli anni Sessanta, lavorando come autore di The Tonight Show e The Dick Cavett Show, due popolari programmi d’intrattenimento. Anche se è conosciuto principalmente per via della sua collaborazione con Allen, lavorò anche con altri registi piuttosto quotati, come Mark Rydell e Clint Eastwood. Negli anni Ottanta Brickman diresse anche tre film, che però non ottennero un grande successo: Simon (1980), Un incurabile romantico (1983) e Gioco mortale (1986).

