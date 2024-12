L’UNRWA non consegnerà più aiuti umanitari a Gaza tramite il varco di Kerem Shalom, perché non lo considera sicuro

L’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA) ha fatto sapere di aver sospeso la consegna di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza tramite il varco di Kerem Shalom, che è controllato da Israele e che si trova a sud della Striscia. Kerem Shalom è il varco principale attraverso cui è possibile portare aiuti umanitari ai palestinesi nella Striscia di Gaza, ma l’UNRWA ha deciso di non usarlo più dopo che il 16 novembre 97 camion erano stati saccheggiati da uomini col volto coperto. Il commissario generale dell’UNRWA Philippe Lazzarini ha motivato la sospensione delle operazioni dicendo che la strada che passa per Kerem Shalom non è più sicura.