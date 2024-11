Quasi 100 camion che trasportavano aiuti alimentari per la Striscia di Gaza sono stati assaltati e saccheggiati

Sabato 97 camion che trasportavano aiuti alimentari per i palestinesi nella Striscia di Gaza sono stati saccheggiati dopo avere attraversato il valico di Kerem Shalom, controllato da Israele, a sud della Striscia.

I camion facevano parte di un unico convoglio di 109 mezzi che stavano trasportando scorte alimentari fornite dall’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA) e dal World Food Programme. Secondo l’agenzia di stampa Reuters, che ha riportato per prima la notizia, il convoglio aveva ricevuto da Israele l’ordine di passare dal valico di Kerem Shalom con poco preavviso: a quel punto, come ha confermato anche l’UNRWA, 97 camion sono stati assaltati e gli autisti sono stati costretti a scaricare gli aiuti, minacciati con le armi.

Non è ancora chiaro chi siano i responsabili dell’assalto. Lunedì sera il ministero dell’Interno di Gaza ha detto che 20 persone sono state uccise in un’operazione di sicurezza che ha preso di mira bande armate accusate di avere assaltato i camion con gli aiuti alimentari. Il commissario generale dell’UNRWA Philippe Lazzarini ha detto che gli aggressori non sono stati identificati, ma ha ribadito che la «totale rottura dell’ordine civile a Gaza» ha reso la Striscia un posto dove è «impossibile operare».

Per l’UNRWA nella Striscia di Gaza la sopravvivenza di oltre due milioni di persone dipende dagli aiuti umanitari.