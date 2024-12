Edoardo Bove, il calciatore che ha avuto un malore durante Fiorentina-Inter, sta meglio

Lunedì pomeriggio la Fiorentina ha comunicato che Edoardo Bove, centrocampista 22enne che domenica ha avuto un malore in campo e si è accasciato a terra durante Fiorentina-Inter, ha ripreso conoscenza e sta meglio. Secondo il bollettino medico ha «passato una notte tranquilla», è stato risvegliato lunedì mattina, respira autonomamente e «attualmente è sveglio, vigile e orientato». Sono ancora in corso gli approfondimenti diagnostici per capire le ragioni del malore, che è avvenuto a gioco fermo, al 17esimo minuto. La squadra ha annunciato anche che la partita di Coppa Italia prevista per mercoledì tra Fiorentina e Empoli si terrà regolarmente.

Bove è arrivato alla Fiorentina la scorsa estate dalla Roma, la squadra nella quale ha cominciato a giocare a calcio e con cui ha esordito in Serie A a soli 18 anni. Nelle tre stagioni giocate alla Roma ha vinto la Conference League del 2022 e nel 2023 ha segnato il gol decisivo per la qualificazione alla finale di Europa League, poi persa dalla Roma. Dopo essere diventato titolare con José Mourinho, con l’arrivo di Daniele De Rossi ha cominciato a giocare un po’ meno, tanto che in estate (quando ancora De Rossi allenava la Roma) è stato ceduto in prestito alla Fiorentina.