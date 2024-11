Weekly Beasts

Ogni anno alla Casa Bianca, in occasione del Ringraziamento, si tiene una cerimonia risalente agli anni Quaranta, conosciuta come National Thanksgiving Turkey Presentation: il presidente degli Stati Uniti riceve in dono uno o più tacchini domestici che fino agli anni Settanta venivano solitamente macellati e mangiati. Da tempo però la prassi prevede che i tacchini vengano risparmiati, con tanto di cerimonia per “graziarli”: quelli di quest’anno si chiamano Blossom e Peach, dopo la cerimonia torneranno nel Minnesota meridionale ed è ormai consuetudine che appaiano anche in questa raccolta. Poi ci sono tartarughe e galline alle Hawaii, un marà della Patagonia a Dubai, bufali d’acqua dolce, cacatua e un ciuffolotto. Per finire con due oche egiziane che si sono appropriate di un nido in precedenza occupato da cicogne, ora migrate a sud.