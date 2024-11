Alcuni sindaci della provincia di Enna hanno occupato un impianto di potabilizzazione per sospendere l’erogazione dell’acqua verso Caltanissetta

Sabato i sindaci di alcuni comuni della provincia di Enna, in Sicilia, e decine di altre persone hanno occupato l’impianto di potabilizzazione della diga Ancipa e sospeso l’erogazione di acqua verso Caltanissetta. Lo scorso 15 novembre la fornitura dell’acqua ai comuni dell’altra provincia era già stata interrotta per via della carenza d’acqua nell’invaso associato, a causa della prolungata siccità siciliana. Venerdì però l’erogazione era ripresa per una decisione della cabina di regia nazionale per l’emergenza idrica. I sindaci coinvolti sono quelli di Troina, Nicosia, Sperlinga, Gagliano Castelferrato e Cerami: sono paesi che hanno solo l’invaso dell’Ancipa come fonte di approvvigionamento idrico. Ha partecipato all’occupazione di protesta anche il deputato regionale siciliano e assessore di Troina Fabio Venezia, del Partito Democratico.