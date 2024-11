L’Unione Europea ha approvato l’accordo definitivo per la vendita di ITA Airways a Lufthansa

Venerdì la Commissione europea ha dato la sua approvazione all’accordo definitivo per la vendita della compagnia aerea ITA Airways, di proprietà dello Stato italiano, alla società tedesca Lufthansa. La vendita era stata annunciata lo scorso anno, ma era necessario che la Commissione Europea certificasse il rispetto delle norme europee sulla concorrenza: in particolare, la Commissione ha chiesto la cessione di alcuni slot all’aeroporto di Milano Linate, dove rischiava di avere una posizione dominante sulle rotte a breve raggio. Gli slot sono i diritti di decollo e atterraggio, uno dei beni più preziosi per le compagnie aeree. Ora la Commissione si è detta soddisfatta delle soluzioni individuate da ITA e Lufthansa in questo senso.

La firma del contratto definitivo di compravendita tra il ministero dell’Economia italiano e Lufthansa avverrà a gennaio. Al momento, lo stato italiano possiede ITA al 100 per cento tramite il ministero dell’Economia: la società era nata nel 2021 dalla graduale dismissione di Alitalia – la precedente compagnia aerea di bandiera, in perenne stato di crisi – da cui aveva comprato aerei, licenze e permessi, e di cui aveva assunto circa la metà dei 7 mila dipendenti. Da allora i governi che si sono succeduti hanno cercato un acquirente che la comprasse, fino a che lo scorso anno quello di Giorgia Meloni aveva trovato un accordo con Lufthansa.