Francesco Totti è indagato per evasione fiscale

Francesco Totti, storico calciatore della Roma, è indagato dalla procura di Roma per il reato di evasione fiscale. La notizia è stata data inizialmente dal quotidiano La Verità. Secondo un’inchiesta della guardia di finanza, Totti non avrebbe aperto la partita IVA necessaria per dichiarare parte del reddito derivante soprattutto da alcuni spot pubblicitari a cui aveva partecipato dopo la fine della sua carriera sportiva. Secondo le informazioni riferite dalla procura, il debito inizialmente ammontava ad alcune migliaia di euro, ma era aumentato fino a 200mila euro a causa degli interessi e delle sanzioni. Totti avrebbe poi aperto la partita IVA e pagato la somma dovuta, ma sarà comunque convocato dal pubblico ministero fra il 9 e il 13 dicembre per dei chiarimenti.

È la seconda inchiesta giudiziaria in cui Totti è coinvolto. L’ex calciatore era già stato indagato dopo la denuncia per abbandono di minore fatta dalla ex moglie Ilary Blasi, che nel maggio del 2023 lo aveva accusato di aver lasciato a casa da sola la figlia di sette anni. Anche se la sera stessa della segnalazione una pattuglia della questura aveva constatato che la bambina non era in casa da sola, Blasi ha comunque denunciato Totti alla procura, che ha aperto un’indagine.