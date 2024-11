In Nigeria almeno 27 persone sono morte per il rovesciamento di una barca nel fiume Niger

Venerdì mattina una barca che trasportava circa duecento persone si è rovesciata nel fiume Niger, nel nord della Nigeria: almeno 27 persone sono morte e più di 100 sono disperse. Nelle 12 ore successive all’incidente i sommozzatori che stanno lavorando ai soccorsi non hanno trovato sopravvissuti. La barca stava trasportando il gruppo, composto principalmente da donne, verso un mercato alimentare.

Le autorità locali non hanno condiviso ipotesi sulla causa dell’affondamento, ma alcuni media nigeriani hanno scritto che la barca sarebbe stata troppo sovraccarica. Gli incidenti nautici non sono rari nella regione, dove le imbarcazioni sono usate da molti come principale mezzo di trasporto per via delle cattive condizioni delle strade.