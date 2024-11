L’ex maestro d’infanzia imputato in uno dei più gravi casi di pedofilia in Australia è stato condannato all’ergastolo

Venerdì un tribunale di Brisbane, in Australia, ha condannato all’ergastolo l’ex maestro d’infanzia Ashley Paul Griffith, che a settembre si era dichiarato colpevole di 307 capi d’accusa relativi allo stupro e alle molestie sessuali su decine di bambine tra il 2007 e il 2022.

Griffith ha 46 anni ed era stato arrestato nell’agosto del 2022 sulla base di migliaia di video e immagini che avevano portato la polizia australiana a definirlo «uno dei peggiori pedofili nella storia del paese»: le accuse contro di lui riguardano anche un breve periodo in cui aveva lavorato in una scuola dell’infanzia in Italia. La condanna riguarda solo le accuse relative a fatti avvenuti nello stato australiano del Queensland (dove si trova Brisbane): secondo quanto scrive BBC News l’uomo sarà giudicato separatamente per le accuse riguardanti presunti crimini avvenuti in New South Wales (un altro stato australiano) e in Italia.

