Il presidente eletto Donald Trump ha scelto Keith Kellogg come inviato per la guerra tra Russia e Ucraina, un incarico creato proprio per perseguire l’obiettivo di Trump di far finire la guerra in breve tempo. Kellogg ha 80 anni, è un tenente in pensione ed è stato peraltro consigliere per la sicurezza nazionale del vicepresidente Mike Pence durante il primo mandato di Trump. È un personaggio ritenuto tutto sommato meno problematico rispetto alle nomine fatte finora.

Ad aprile Kellogg ha cofirmato un paper con alcune idee per la fine della guerra: continuare a fornire aiuti militari all’Ucraina purché questa accetti di prendere parte a negoziati di pace con la Russia, e offrire alla Russia di rimandare temporaneamente l’adesione dell’Ucraina alla Nato. L’amministrazione di Joe Biden finora ha sempre rifiutato qualsiasi accordo di pace che in qualche misura fosse favorevole alla Russia e non ha mai usato gli aiuti statunitensi come strumento di pressione. Non è chiaro in che misura il paper sia in linea con le idee di Trump.

