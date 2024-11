Gli iscritti al Movimento 5 Stelle voteranno di nuovo per abolire la figura del garante e il limite dei due mandati tra il 5 e l’8 dicembre

Tra il 5 e l’8 dicembre l’Assemblea costituente del Movimento 5 Stelle voterà di nuovo per modificare diversi punti dello statuto del partito, dopo che il fondatore e “garante” Beppe Grillo ha esercitato il diritto, previsto dallo statuto stesso, di chiedere la ripetizione della votazione che si era svolta fra il 23 e il 24 novembre. Fra le altre cose gli iscritti dovranno decidere se abolire la carica di garante, ricoperta da Grillo dal 2017, e se eliminare la regola dei due mandati, che impedisce ai politici del Movimento di essere eletti più di due volte. Nella prima votazione il 62,3 per cento degli iscritti al partito aveva votato per l’abolizione del garante, e il 72 per cento per abolire la regola dei due mandati. La nuova votazione sarà valida solo parteciperà più della metà degli iscritti aventi diritto.

– Leggi anche: È ancora difficile capire come cambierà il Movimento 5 Stelle