Donald Trump ha scelto Brooke Rollins come segretaria all’Agricoltura, completando le nomine della sua amministrazione

Sabato il presidente eletto Donald Trump ha scelto Brooke Rollins come segretaria all’Agricoltura, completando così tutte le nomine più importanti della sua amministrazione, che si insedierà il prossimo 20 gennaio. Rollins ha 52 anni, e durante il primo mandato di Trump aveva diretto il Domestic Policy Council, un organo consultivo della presidenza degli Stati Uniti. Dirige inoltre l’America First Policy Institute, un think tank di estrema destra. La sua nomina dovrà essere ratificata dal Senato.

