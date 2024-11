Ci sono notizie diverse sui quotidiani di oggi: molti si occupano della manifestazione che il movimento femminista Non Una Di Meno ha organizzato a Roma prima della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si tiene il 25 novembre. Altri si concentrano invece sull’attacco aereo israeliano che ha distrutto un edificio residenziale a Beirut, la capitale del Libano, uccidendo 20 persone. Il Sole 24 Ore apre con l’ultima nomina che il presidente eletto Donald Trump ha annunciato per la sua amministrazione, che si insedierà il 20 gennaio: quella del finanziere Scott Bessent come segretario al Tesoro. Avvenire dedica invece la foto centrale alla Cop29, la conferenza sul clima delle Nazioni Unite di quest’anno, organizzata a Baku in Azerbaijan.