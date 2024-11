Sono stati avvistati droni non identificati su tre basi aeree statunitensi nel Regno Unito

Domenica l’Aeronautica militare statunitense (USAF) ha fatto sapere che, tra il 20 e il 22 novembre, alcuni droni non identificati hanno sorvolato tre basi aeree americane nel Regno Unito: quelle di Lakenheath e Mildenhall, nella contea di Suffolk, e quella di Feltwell, nel Norfolk. L’USAF ha detto che i droni non hanno provocato danni alle strutture e alle persone che vivono nelle basi, ma non è stato possibile stabilire a chi appartenessero. L’USAF ha aggiunto che si riserverà il «diritto di proteggere» le basi.