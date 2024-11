Weekly Beasts

A Bruges, in Belgio, c’è un parco a tema, il Boudewijn Seapark, con un delfinario in cui sono tenuti in cattività sei delfini, ospiti della raccolta di foto animalesche della settimana. È l’ultimo delfinario rimasto nella regione belga delle Fiandre e Ben Weyts, il ministro del governo regionale fiammingo che fra le altre cose è responsabile anche del benessere animale, ha annunciato l’intenzione del governo di farlo chiudere entro il 2037, anno entro il quale sarà definitivamente vietata la possibilità di tenere in cattività questi animali. Poi ci sono un picchio villoso, un cucciolo di panda minore, oche indiane in volo, e per finire, il pinguino imperatore arrivato per sbaglio in Australia che viene rilasciato nell’oceano.