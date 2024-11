Il sindaco di Varsavia Rafal Trzaskowski ha vinto le primarie del partito di governo per le presidenziali in Polonia

Il sindaco di Varsavia Rafal Trzaskowski ha battuto il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski alle primarie del partito di governo, Coalizione Civica, e sarà il candidato del partito alle elezioni presidenziali che si terranno in Polonia la prossima primavera. Le elezioni presidenziali sono molto importanti per il governo europeista di Donald Tusk: al momento il presidente della Repubblica polacco è molto vicino all’opposizione del partito di estrema destra Diritto e Giustizia, e ostacola frequentemente l’attività del governo grazie al suo diritto di veto. Tusk spera che alle prossime elezioni un suo alleato ottenga l’incarico, per portare avanti le riforme del suo governo.

