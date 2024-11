La Russia ha donato decine di animali, fra cui un leone, a uno zoo della Corea del Nord

Il governo russo ha detto di aver inviato 70 animali a uno zoo di Pyongyang, la capitale della Corea del Nord, come regalo da parte del presidente russo Vladimir Putin. I due paesi sono tradizionalmente alleati, ma negli ultimi anni la collaborazione fra i due è aumentata molto, anche a causa del forte isolamento internazionale della Russia dovuto all’invasione dell’Ucraina. Fra gli animali elencati dal ministero delle Risorse naturali russo ci sono 2 orsi bruni, 2 yak, 5 cacatua, 25 fagiani e 40 anatre mandarine. Un video diffuso dai media statali russi mostra anche un leone trasportato in Corea del Nord in una cassa.

Quello annunciato mercoledì è il quarto scambio di animali fra i governi dei due paesi quest’anno: a maggio la Russia aveva inviato decine di altri animali, fra cui un’aquila e un pitone; ad agosto il leader nordcoreano Kim Jong Un aveva regalato due cani di razza Pungsan al presidente russo Vladimir Putin; e sempre ad agosto la Russia aveva inviato in Corea del Nord 24 cavalli Orlov, la razza preferita da Kim Jong Un.

