Un sito dell’INPS non funziona a causa di un attacco informatico

Lunedì 18 novembre il sito di INPS Servizi, una società partecipata dell’ente di previdenza sociale italiano che fornisce servizi contabili a casse previdenziali e assistenziali, ha subito un attacco informatico e attualmente non funziona. Nella sera di giovedì l’INPS ha fatto sapere che si tratta di un attacco ransomware, cioè con un software che consente di rendere inaccessibili i dati per chiedere un riscatto. In questo caso tra i dati inaccessibili ci sono quelli che riguardano l’assistenza sanitaria dei quadri. L’attacco non è ancora stato rivendicato.