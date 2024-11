Donald Trump ha scelto Linda McMahon come segretaria all’Istruzione

Donald Trump, vincitore delle elezioni presidenziali statunitensi, ha scelto Linda McMahon per guidare il dipartimento dell’Istruzione nella sua seconda amministrazione. La nomina dovrà essere confermata dal Senato. Durante la campagna elettorale Trump aveva detto più volte di voler eliminare il dipartimento dell’Istruzione, che tra le altre cose gestisce i programmi di prestiti e aiuti economici elargiti agli studenti universitari. L’eliminazione richiederebbe l’approvazione del Congresso.

McMahon, che ha 76 anni, ha poca esperienza nel settore dell’istruzione (guidò il dipartimento dell’Istruzione del Connecticut per circa un anno, nel 2009) ma è da tempo vicina a Trump: è una sua importante finanziatrice e durante il suo primo mandato, cominciato nel 2017, aveva gestito l’agenzia governativa che si occupa delle piccole imprese. Si dimise dall’incarico nel 2019 per presiedere America First Action, un super PAC vicino a Trump. In passato, McMahon fondò insieme al marito Vince la World Wrestling Entertainment (WWE), la principale azienda che gestisce il wrestling professionistico negli Stati Uniti. Dagli anni Ottanta al 2009 ne è stata presidente e amministratrice delegata.