Ford ridurrà del 14 per cento i suoi dipendenti in Europa entro il 2027

L’azienda automobilistica statunitense Ford ha detto che entro il 2027 ridurrà del 14 per cento (cioè di circa 4mila lavoratori) i suoi dipendenti in Europa. L’azienda ha attribuito la decisione alle difficoltà relative alla produzione di auto elettriche, dovute alla concorrenza delle auto elettriche cinesi, alla scarsa domanda dei clienti e alle politiche dei governi europei sulla questione, considerate poco chiare e inefficaci.

I licenziamenti riguardano poco più del 2 per cento dei 174mila lavoratori di Ford in tutto il mondo, e coinvolgono principalmente Germania e Regno Unito, dove ci saranno rispettivamente 2.900 e 800 licenziamenti. Il settore automobilistico tedesco in particolare sta attraversando una grave crisi: anche Volkswagen, la più grande azienda automobilistica tedesca ed europea, ha in programma di chiudere tre fabbriche in Germania.