Il figlio della principessa ereditaria della Norvegia è stato arrestato con l’accusa di stupro

Marius Borg Hoiby, figlio della principessa ereditaria della Norvegia Mette-Marit, è stato arrestato con l’accusa di stupro. I fatti che vengono contestati a Borg Hoiby risalgono allo scorso 4 agosto, quando avrebbe stuprato una donna nel suo appartamento di Oslo, la capitale del paese. I media norvegesi scrivono che, quel giorno, la polizia aveva trovato un coltello nella camera da letto della donna. La polizia ha detto che, al momento dell’arresto, Borg Hoiby si trovava in macchina con la vittima del presunto stupro di agosto, e che nelle prossime ore deciderà se tenerlo in custodia cautelare in attesa del processo.

Borg Hoiby ha 27 anni e nacque da una relazione precedente di Mette-Marit, che dal 2021 è la moglie di Haakon, il principe ereditario di Norvegia.