Su Roblox bambine e bambini con meno di 13 anni non potranno più scambiarsi messaggi liberamente

Roblox ha annunciato che le bambine e i bambini con meno di 13 anni non potranno più scambiarsi messaggi sulla piattaforma di giochi online né durante il gioco né quando non si gioca, a meno che i loro genitori non diano loro il permesso: è una decisione pensata per la tutela delle persone minorenni, ovvero la gran parte di quelle che la usano. In un comunicato, Roblox ha chiarito che i genitori potranno inoltre controllare e gestire gli account dei loro figli, vedere la lista dei contatti e impostare limiti giornalieri di utilizzo sulla piattaforma.

La piattaforma è stata fondata nel 2004, ha avuto popolarità soprattutto in seguito alla pandemia da coronavirus e funziona in maniera molto semplice. Ogni utente crea un proprio avatar che poi utilizza per giocare ed entrare in diversi livelli, chiamati “esperienze”: queste esperienze vengono create dagli stessi utenti attraverso un software interno al gioco e sono poi accessibili per tutti sulla stessa piattaforma, dove è appunto possibile comunicare con altre persone. Alcune modifiche saranno implementata già da lunedì, mentre tutte le nuove impostazioni entreranno in vigore entro i primi tre mesi del 2025.

