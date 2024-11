Su molte prime pagine di oggi c’è il commento del ministro della Giustizia Carlo Nordio alla sentenza con cui la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la riforma dell’autonomia differenziata. Si parla anche di Gaza, delle elezioni regionali in Umbria e in Emilia-Romagna e della legge che rende la gestazione per altri “reato universale”, che da lunedì 18 novembre sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

L’apertura dei quotidiani sportivi invece è dedicata al tennista Jannik Sinner, che ha vinto contro il norvegese Casper Ruud e si è qualificato per la finale delle ATP Finals, il torneo che si sta giocando a Torino in cui si affrontano gli otto migliori tennisti della stagione.