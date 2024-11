Sinner si è qualificato per la finale delle ATP Finals, battendo Casper Ruud 6-1, 6-2

Jannik Sinner ha vinto 2-0 (6-1, 6-2) contro il norvegese Casper Ruud, numero 7 del ranking, e si è qualificato per la finale delle ATP Finals, il torneo che si sta giocando a Torino in cui si affrontano gli otto migliori tennisti della stagione. In finale, domenica 17 novembre alle 18, affronterà lo statunitense Taylor Fritz, che nell’altra semifinale ha battuto Alexander Zverev per 2 set a 1. I due si sono affrontati questa settimana nella prima partita del girone e due mesi fa in finale agli US Open: in entrambe le occasioni ha vinto Sinner (2-0 a Torino, 3-0 agli Us Open).

Nella semifinale contro Ruud, Sinner è partito alla grande, tirando tanti colpi forti e profondi e facendo il break (cioè vincendo un game sul turno di servizio dell’avversario) al secondo game. Sul 3-1 per Sinner, Ruud ha ottenuto due palle del contro-break, ma Sinner le ha annullate entrambe, ha vinto il game e poi ha vinto anche quello successivo, facendo un altro break: alla fine ha vinto 6-1 in mezz’ora. Il secondo set è stato equilibrato fino al 2-2, poi Sinner ha alzato ulteriormente il livello e l’ha chiuso sul 6-2, vincendo una partita sostanzialmente dominata.

Per Sinner sarà la seconda finale alle ATP Finals dopo quella dell’anno scorso, nella quale perse contro Novak Djokovic. Quest’anno però arriva alla finale da numero 1 al mondo e viene considerato abbastanza nettamente favorito: nelle quattro partite giocate finora nel torneo non ha ancora perso un set. In stagione ha vinto 66 partite e ne ha perse solamente 6; se dovesse vincere, sarebbe il suo ottavo titolo stagionale e la sua prima vittoria in un torneo che si gioca in Italia.