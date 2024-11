Alle 12 l’affluenza alle regionali è stata dell’11,5 per cento in Emilia-Romagna e del 9,5 per cento in Umbria

Alle 12 l’affluenza per le elezioni regionali che si stanno tenendo oggi è stata dell’11,5 per cento degli aventi diritto al voto in Emilia-Romagna e del 9,5 per cento in Umbria. In entrambe le regioni i seggi rimarranno aperti fino alle 23, per poi riaprire lunedì, dalle 7 alle 15. Alle precedenti elezioni regionali, alle 12 aveva votato il 22,8 per cento degli aventi diritto in Emilia-Romagna e il 19,6 per cento in Umbria.

