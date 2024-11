Da sabato anche l’Austria non riceverà più gas dalla Russia

Da sabato la Russia smetterà di fornire gas all’Austria, in ragione di una disputa contrattuale fra l’azienda statale russa Gazprom e quella austriaca OMV. L’Austria era uno dei tre paesi europei che ancora si rifornivano dalla Russia, insieme all’Ungheria e alla Slovacchia, mentre gli altri avevano interrotto gli accordi per la forniture dopo l’invasione dell’Ucraina, oltre due anni fa. L’Austria era stato anche il primo paese a comprare gas dalla Russia, a partire dal 1968, e nel 2023 importava dalla Russia il 97 per cento del suo gas. L’azienda OMV ha detto che si stava preparando da tempo a un’eventuale interruzione delle forniture, che è pero arrivata in modo piuttosto repentino, e di poter rispondere al fabbisogno importando il gas attraverso Germania, Paesi Bassi e Italia.

Il gas russo arrivava in Austria per lo più attraverso gasdotti che passano in Ucraina, in base a un accordo firmato nel 2019, che scadrà a fine anno e che l’Ucraina ha detto di non voler rinnovare. Ungheria e Slovacchia fino a pochi mesi fa erano nella stessa situazione: ora l’Ungheria importa la maggior parte del gas russo dal gasdotto che passa per la Turchia, mentre la Slovacchia dipende ancora da quelli che passano dall’Ucraina.