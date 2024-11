Donald Trump ha scelto Robert Kennedy Jr. come segretario alla Salute

Giovedì il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato la nomina di Robert Kennedy Jr. come nuovo segretario alla Salute (l’equivalente del ministro della Salute) della sua amministrazione, che si insedierà il prossimo 20 gennaio.

Erede di una delle famiglie Democratiche politicamente più influenti degli Stati Uniti, Kennedy Jr. (70 anni) si era candidato per le primarie del partito Democratico, contro Joe Biden, ad aprile del 2023, ma si era ritirato pochi mesi dopo, a ottobre, per continuare la propria campagna come candidato indipendente. Aveva infine deciso di dare il proprio sostegno a Trump, dopo una fase contrassegnata prima da molte critiche nei confronti del partito Democratico e dell’amministrazione di Biden, e poi dall’assunzione di posizioni spesso convergenti con l’ala più radicale del partito Repubblicano.

Kennedy Jr. è infatti uno dei principali esponenti del movimento antivaccinista statunitense e sostiene da almeno vent’anni varie teorie complottiste e antiscientifiche. Tra le altre cose, è stato uno dei primi sostenitori dell’infondata teoria della relazione fra vaccini infantili e autismo, ha sostenuto che le prescrizioni di alcune medicine avessero causato l’aumento delle sparatorie di massa, che l’esposizione al wi-fi potesse causare il cancro e che l’inquinamento delle acque fosse alla base del crescente numero di persone che non si riconosce nel proprio sesso biologico.

Mercoledì Trump aveva annunciato altre due nomine per incarichi molto influenti della sua amministrazione: quella di Matt Gaetz come procuratore generale degli Stati Uniti (che corrisponde a grandi linee al ministro della Giustizia) e quella di Tulsi Gabbard come direttrice dell’intelligence. Entrambi, come anche Kennedy Jr., sono politici divisivi che in passato hanno sostenuto posizioni estremiste e radicali, tanto che le loro nomine sono state criticate anche da alcuni esponenti Repubblicani: non è quindi scontato che saranno approvate dal Senato, come richiede la prassi.

– Leggi anche: Donald Trump ha fatto due scelte molto estreme per incarichi molto delicati