Due ragazzi di 17 e 18 anni sono stati arrestati per lo stupro di gruppo di una 16enne

Giovedì i Carabinieri di Riccione hanno arrestato due ragazzi di 17 e 18 anni accusati di aver violentato una 16enne e averla abbandonata in strada la sera del 5 agosto scorso. La ragazza aveva chiamato i soccorsi e denunciato i fatti, ed era stata portata all’ospedale di Rimini in codice rosa, un percorso di accesso al pronto soccorso riservato alle persone che hanno subìto violenze. I medici avevano riscontrato lesioni compatibili con quelle di uno stupro, ed erano stati prelevati i campioni di DNA che poi hanno portato all’identificazione dei due ragazzi. Una telecamera di sorveglianza aveva inoltre registrato i due che si allontanavano a bordo di un’auto. Sono residenti del comune di Fano, in provincia di Pesaro, e Rimini, e attualmente si trovano in carcere in attesa della convalida dell’arresto.