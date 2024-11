Il capitano della nazionale di calcio tedesca si è pentito di aver protestato durante i Mondiali in Qatar

Mercoledì il capitano della Nazionale maschile di calcio della Germania, Joshua Kimmich, ha detto che lui e i suoi compagni di squadra non avrebbero dovuto «esprimere posizioni politiche» durante il Mondiale di calcio del 2022 che si è tenuto in Qatar.

All’epoca la Nazionale tedesca aveva protestato contro il divieto imposto dalla FIFA all’utilizzo delle fasce da capitano arcobaleno, pensate come messaggio contro le discriminazioni di genere e a favore dell’inclusione delle persone appartenenti alla comunità LGBTQ+. I calciatori tedeschi avevano posato per la foto di rito prima del calcio d’inizio della loro partita contro il Giappone con una mano davanti alla bocca, e la Federazione tedesca aveva pubblicato un comunicato in cui diceva che i calciatori volevano usare la fascia «per difendere i valori che rispettiamo nella nostra nazionale: diversità e rispetto reciproco»: «negarci la fascia equivale a negarci una voce».

A Kimmich, che nel 2022 non era il capitano della squadra e lo è diventato a inizio settembre, era stato chiesto se la squadra intendesse prendere posizione anche in occasione dei prossimi Mondiali, dato che nel 2026 verranno ospitati dagli Stati Uniti (dove è appena stato eletto il Repubblicano Donald Trump) e nel 2034, probabilmente, dall’Arabia Saudita, di cui sono note le pratiche di repressione dei diritti delle donne, delle opposizioni politiche e dei diritti LGBTQ+. Kimmich ha risposto che a posteriori la squadra «non ha presentato un’immagine molto buona della Germania nel suo complesso» nemmeno nel 2022:

In generale, noi giocatori dovremmo difendere determinati valori, soprattutto io come capitano della nazionale. Ma d’altra parte, esprimere posizioni politiche non è il nostro lavoro. Ci sono gli esperti per farlo. (…) Abbiamo cercato di esprimerci politicamente e questo ha tolto un po’ di gioia al torneo.

La protesta del 2022 era legata anche al fatto che in Qatar, come in altri 63 paesi del mondo, essere omosessuali è illegale. Al contrario, da tempo varie federazioni di calcio nazionali europee stanno conducendo campagne a favore della comunità LGBTQ+, riconoscendo il fatto che i calciatori non si sentono a proprio agio nel dichiarare il proprio orientamento sessuale per via degli abusi che potrebbero ricevere sia dai tifosi sia da qualche compagno di squadra. «Ho la sensazione che in Germania e nei paesi occidentali abbiamo opinioni che riteniamo universali e pensiamo dovrebbero valere ovunque. Ma come paese abbiamo anche noi dei problemi, e forse sarebbe bene concentrarci su quelli», ha detto Kimmich.

– Leggi anche: Perché il coming out di Jakub Jankto è importante