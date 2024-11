Claudio Ranieri sarà il nuovo allenatore della Roma, per la terza volta in carriera

La Roma ha scelto Claudio Ranieri come allenatore della sua squadra maschile di calcio, dopo che domenica scorsa aveva esonerato Ivan Juric: Ranieri non ha ancora firmato il contratto, ma tutti i giornalisti più esperti che seguono la Roma hanno fatto sapere che firmerà giovedì in mattinata e che nel pomeriggio dirigerà il primo allenamento della squadra sotto la sua gestione. È già arrivato a Roma accolto da un grande entusiasmo dei tifosi, da cui è generalmente molto apprezzato perché il suo rapporto con la squadra non è nuovo: per lui sarà infatti la terza volta da allenatore della Roma, dopo esserlo già stato tra il 2009 e il 2011, quando andò molto vicino a vincere lo Scudetto, e per qualche mese nel 2019, quando era stato chiamato per portare a termine la stagione dopo l’esonero di Eusebio Di Francesco. Da calciatore cominciò la sua carriera proprio nelle giovanili della Roma.

Ranieri ha 73 anni ed è considerato un allenatore carismatico ed esperto. Sarà il quarto allenatore della Roma nel 2024 dopo José Mourinho, esonerato lo scorso gennaio, Daniele De Rossi, esonerato a settembre, e Juric, a dimostrazione di una situazione piuttosto caotica nella gestione della società. In questo momento la squadra è dodicesima in campionato a soli 4 punti dalla zona retrocessione, dopo aver fatto 13 punti nelle prime 12 partite.

Nelle ultime due stagioni Ranieri aveva allenato il Cagliari, ottenendo prima la promozione in Serie A e poi, nell’anno successivo, la salvezza. In precedenza aveva allenato diverse squadre in Italia, Spagna, Inghilterra e Francia, oltre alla Nazionale greca: il suo più grande traguardo da allenatore fu l’inaspettata ed eccezionale vittoria della Premier League, il campionato inglese, con il Leicester nel 2016. Dopo il Cagliari sembrava Ranieri volesse ritirarsi, anche se non lo aveva mai detto esplicitamente.