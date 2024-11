È stata approvata una legge che rende più facile arrestare chi aggredisce medici e infermieri

Mercoledì la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva la conversione in legge di un decreto-legge che il governo aveva emanato a inizio ottobre, e che prevede di poter arrestare in flagranza le persone che compiono aggressioni verso medici, infermieri e altro personale sanitario (i decreti-legge entrano subito in vigore quando vengono pubblicati in gazzetta ufficiale, ma poi devono essere convertiti entro 60 giorni). È un decreto che il governo aveva ritenuto necessario dopo i molti casi di aggressioni fisiche o verbali al personale medico avvenute in diversi ospedali italiani negli ultimi tempi, e di cui si è molto discusso.

In alcuni casi sarà ammesso anche il cosiddetto “arresto in flagranza differita”, ossia la possibilità di arrestare la persona accusata anche quando il reato sia dimostrabile attraverso video, foto o altro genere di documentazioni (per esempio chat o informazioni fornite da un GPS), a condizione che non si superino le 48 ore da quando è avvenuto il fatto. Inoltre, la legge prevede che chi danneggia «beni destinati all’assistenza sanitaria» possa essere citato direttamente in giudizio, senza un’udienza preliminare.

Fin dal suo insediamento il governo di Giorgia Meloni ha risposto in modo quasi sistematico a una gran varietà di problemi introducendo nuovi reati o aggravando le pene di quelli già esistenti: un approccio che in questi due anni è stato molto criticato e che secondo diversi studi non è il più efficace per diminuire davvero i reati.

