Una società militare privata dovrà pagare 42 milioni di dollari di risarcimento a tre iracheni per le torture subite ad Abu Ghraib

Il tribunale distrettuale di Alexandria, in Virginia, ha condannato la società militare Caci International a pagare un risarcimento di 42 milioni di dollari (quasi 40 milioni di euro) a tre iracheni che avevano denunciato i trattamenti inumani e degradanti subiti nella prigione di Abu Ghraib, in Iraq, durante gli anni dell’invasione americana. Salah Al-Ejaili, un giornalista attualmente di base in Svezia, Asa’ad Al-Zuba’e, proprietario di un alimentari, e Suhail Al Shimari, preside di una scuola media in Iraq, avevano accusato i contractor di torture: hanno raccontato di essere stati forzati a rimanere in posizioni scomode, denudati e minacciati di essere aggrediti dai cani.

È la prima volta che una società privata viene ritenuta legalmente responsabile per quello che successe nel carcere iracheno a ovest di Baghdad, dopo che nel 2003 emersero le immagini delle torture subite dai prigionieri tra quelle mura. Fino a questo momento erano stati processati nelle corti marziali soltanto i soldati dell’esercito americano. Secondo l’accusa, però, anche i contractor (cioè il personale militare della società privata) ebbero un ruolo in quei fatti.

