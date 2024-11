C’è stato un terremoto di magnitudo 4 in Molise: non sembra ci siano stati danni

Poco prima delle 2 di mattina di sabato c’è stato un terremoto di magnitudo 4.0 vicino a Montecilfone, in provincia di Campobasso, in Molise. Il terremoto è stato sentito anche in Puglia e in Abruzzo, ma per ora non sembra ci siano stati particolari danni. Diverse persone nell’area vicino all’epicentro, nei comuni di Montecilfone, Casacalenda e Larino, sono comunque scese in strada nella notte. Nel 2018 nella stessa zona c’erano stati diversi terremoti.