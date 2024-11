Dal 15 novembre il sito archeologico di Pompei avrà un limite di 20mila ingressi al giorno

Il sito archeologico di Pompei ha comunicato che a partire dal prossimo 15 novembre limiterà gli ingressi a un massimo di 20mila al giorno per evitare il sovraffollamento. La decisione è stata presa a causa del notevole aumento delle visite, soprattutto durante le prime domeniche del mese, in cui in tutta Italia è possibile visitare i luoghi di cultura gratuitamente: in quelle occasioni, il sito ha detto di aver raggiunto anche i 36mila ingressi in una sola giornata. Verranno inoltre introdotte delle fasce orarie per il periodo estivo: al mattino, dalle 9:00 alle 12:00, saranno possibili al massimo 15mila ingressi (12mila per l’antica città di Pompei e 3mila per il biglietto che include anche le ville suburbane); al pomeriggio, tra le 12:00 e le 17:30, il tetto massimo sarà di 5mila (3mila per la sola città antica, 2mila per la visita completa). I biglietti diventeranno infine nominativi.

Secondo i dati del sito archeologico, negli ultimi anni i visitatori sono aumentati notevolmente: nel 2021 sono stati poco meno di un milione, nel 2023 quasi 4 milioni. Nei primi dieci mesi del 2024 hanno già superato i 3,7 milioni. Il direttore del Parco archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, ha detto che il tetto agli ingressi servirà a tutelare il sito archeologico. «Puntiamo su un turismo slow, sostenibile, gradevole e non di massa», ha spiegato.

