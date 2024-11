La tennista italiana Jasmine Paolini è stata eliminata dalle WTA Finals

Mercoledì pomeriggio la tennista italiana Jasmine Paolini ha perso 6-1, 6-1 contro la cinese Zheng Qinwen nella terza partita del girone delle WTA Finals: è stata quindi eliminata dal torneo, che si sta giocando in Arabia Saudita e nel quale si stanno affrontando le otto migliori tenniste della stagione. Lunedì aveva perso contro Aryna Sabalenka, sempre nettamente in due set, 6-3, 7-5. La vittoria ottenuta contro Elena Rybakina nella prima partita del girone, quindi, non le è bastata per passare alle semifinali, visto che si qualificavano le prime due, e Paolini è arrivata terza.

Paolini rimane invece in corsa nel torneo di doppio delle WTA Finals. Lo sta giocando con Sara Errani: le due tenniste italiane, campionesse olimpiche la scorsa estate a Parigi, hanno vinto la prima partita e perso la seconda, in cui avevano avuto un match point. Giovedì dovranno vincere contro Chan Hao-ching e Veronika Kudermetova per qualificarsi alle semifinali.