Elon Musk può continuare a distribuire soldi con la sua lotteria da un milione di dollari al giorno: si concluderà oggi

Un giudice della Pennsylvania ha stabilito che il miliardario Elon Musk potrà continuare a distribuire soldi con la sua lotteria, che regala un milione di dollari al giorno in vista delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti che si concluderanno martedì 5 novembre. La lotteria è rivolta solo alle persone iscritte ai registri elettorali dei cosiddetti stati in bilico, che firmano una petizione a favore della libertà di parola e del diritto di possedere armi ed è promossa dall’organizzazione di Musk a favore di Donald Trump, America PAC. Fra gli stati in questione c’è appunto la Pennsylvania. Il giudice che doveva esprimersi sul caso, Angelo Foglietta, non ha fornito per ora alcuna motivazione per la sua decisione.

Il procuratore distrettuale di Philadelphia, Larry Krasner, aveva fatto causa a Musk e all’America PAC sostenendo che la lotteria fosse illegale perché influenzava gli elettori: gli avvocati di Musk, tuttavia, avevano detto che i soldi non venivano assegnati in maniera casuale, come di norma accade durante le lotterie e come era stato detto dallo stesso Musk, bensì a persone selezionate in precedenza dall’organizzazione. Lunedì sera l’America PAC ha annunciato che il milione di dollari “in palio” per quel giorno era stato assegnato a un uomo dell’Arizona chiamato Joshua: l’ultima persona che riceverà un milione di dollari dalla lotteria sarà martedì in Michigan.

