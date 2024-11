Quattro ragazzi sono stati feriti a colpi di ascia in una rissa a bordo di un treno a est di Parigi

Lunedì poco prima delle 8 su un treno fermo nella stazione di Ozoir-la-Ferrière, una trentina di chilometri a est di Parigi, c’è stata una rissa che ha coinvolto alcune decine di adolescenti, quattro dei quali sono stati feriti a colpi di ascia. La polizia francese ha detto che due di queste persone sono ferite in maniera grave, una con una mano mozzata e l’altra con il cranio aperto. Nessuna sarebbe in pericolo di vita.

Secondo le informazioni ottenute da Le Parisien, la rissa avrebbe coinvolto due gruppi rivali di Ozoir-la-Ferrière e di Roissy-en-Brie, una cittadina confinante: in particolare, sarebbe stata una ritorsione per il pestaggio di un ragazzo di Ozoir avvenuto una decina di giorni fa. Un testimone che era sul treno l’ha descritta come «un’imboscata». Alcune decine di ragazzi sarebbero saliti sull’ultima carrozza del treno, appena arrivato in stazione, dove sapevano che di solito si siedono i ragazzi di Roissy-en-Brie: lì, incappucciati e vestiti di nero, avrebbero aggredito alcuni di loro, e si sarebbe poi sviluppata la rissa.

Dopo la polizia municipale sul luogo sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia nazionale. A causa dell’incidente la circolazione della linea suburbana è stata sospesa per circa un’ora in entrambi i sensi.