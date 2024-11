Weekly Beasts

La cima del Monte Fuji, l’iconico vulcano giapponese, quest’anno è ancora senza neve. Le temperature insolitamente elevate dell’autunno ne hanno ritardato l’arrivo, in genere previsto per l’inizio di ottobre. In una fotografia della nostra raccolta settimanale troviamo tre cigni proprio davanti al monte Fuji senza neve, che nuotano in un lago. Poi ci sono ancora diversi animali alle prese con le zucche di Halloween allestite negli zoo, una taricha granulosa, un cucciolo di bongo e un capibara al guinzaglio. Per finire con una femmina di giaguaro che morde un alligatore.