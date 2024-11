Quasi tutti i giornali di oggi hanno dedicato la notizia di apertura o la foto in prima pagina alle gravi alluvioni che hanno colpito diverse zone della Spagna, e in particolare Valencia, con un bilancio provvisorio di più di 200 morti. Alcuni hanno titolato sui centri per migranti che il governo italiano ha fatto costruire in Albania, concentrandosi su diversi aspetti della questione. Per esempio, Repubblica ha dedicato l’apertura alle spese (circa 9 milioni di euro all’anno) che saranno sostenute dal governo per il vitto e l’alloggio dei circa 300 agenti che saranno mandati sul posto. Il Corriere della Sera e La Stampa invece hanno scritto del rapporto conflittuale tra l’Associazione Nazionale dei Magistrati (ANM), l’organo di rappresentanza sindacale dei magistrati, e il governo, che va avanti già da qualche tempo.