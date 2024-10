I cartelli elettorali nei giardini degli Stati Uniti

Come per ogni elezione presidenziale, nei giardini di molte case statunitensi sono di nuovo spuntati i cartelli elettorali, quelli con loghi, slogan e i nomi dei candidati di questo o quel partito. Nonostante da tempo la propaganda elettorale si faccia perlopiù sui social network, e non solo a ridosso del voto, ormai i cartelli nei giardini sono una presenza tradizionale: spesso sono accompagnati da bandiere, scritte ironiche e decorazioni di Halloween, dato il periodo in cui si tengono le elezioni. Anche se la loro storia risale all’Ottocento, sono diffusi soprattutto dagli anni Sessanta e sono disciplinati da stato a stato e da caso a caso: un po’ come gli endorsement delle celebrità non spostano necessariamente molti voti, ma hanno comunque il loro perché, per varie ragioni.

