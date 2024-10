A Berlino la polizia sta cercando un uomo che ha lasciato uno zaino pieno di esplosivo in una stazione ferroviaria

La polizia tedesca ha detto di star cercando un uomo che mercoledì, dopo essere stato fermato per un controllo da alcuni agenti della polizia federale alla stazione ferroviaria di Neukölln, a Berlino, è scappato lasciandosi dietro uno zaino pieno di esplosivo. La sua identità è sconosciuta.

La polizia ha portato lo zaino in un parcheggio poco distante e poco prima delle 20 l’ha distrutto con un’esplosione controllata. Secondo le informazioni ottenute dal quotidiano tedesco Welt, lo zaino conteneva 530 grammi di TATP (triperossido di triacetone), una sostanza esplosiva molto delicata: per questo non è stato possibile spostarlo in una zona più isolata alla periferia della città. Il TATP è stato usato in passato sia per attacchi terroristici che per far esplodere dei bancomat, una tipologia di furto molto comune in Germania.

– Leggi anche: In Germania viene fatto saltare in aria un bancomat quasi ogni giorno