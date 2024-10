Delta Airlines ha fatto causa all’azienda di sicurezza informatica CrowdStrike per il guaio informatico di luglio

La compagnia aerea americana Delta Airlines ha fatto causa all’azienda di sicurezza informatica CrowdStrike per via dell’enorme guasto informatico che aveva causato blocchi e problemi ad aziende di tutto il mondo lo scorso luglio. Delta ha presentato la causa in un tribunale della Georgia, negli Stati Uniti, definendo il blocco di CrowdStrike «catastrofico» e sostenendo di aver subito una perdita che complessivamente si aggirerebbe intorno ai 500 milioni di dollari per i 7mila voli che ha dovuto cancellare nei cinque giorni successivi al guasto.

La causa è stata intentata dopo che per settimane le due aziende si erano rispettivamente accusate di negligenza: Crowdstrike sostiene infatti che i danni siano stati più ingenti per Delta rispetto alle altre aziende interessate perché non aveva un sistema informatico all’altezza, che anzi era parecchio «antiquato». A sua volta Delta ritiene di aver ricevuto una scarsa assistenza fin dai primi momenti del guasto.