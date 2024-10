Luigi Belvedere, un pericoloso latitante italiano, è stato arrestato in Colombia

Nella notte tra giovedì e venerdì a Medellin, in Colombia, è stato arrestato Luigi Belvedere, narcotrafficante di 32 anni e sulla lista dei latitanti italiani pericolosi. Belvedere era ricercato dal 2020, quando era stato condannato a 18 anni e 9 mesi di carcere per traffico internazionale di stupefacenti. Per anni aveva lavorato come intermediario tra i cartelli colombiani e il clan dei Casalesi per l’importazione di cocaina in Italia e, secondo le indagini, anche dopo la fuga in Colombia avrebbe continuato a organizzare spedizioni dal Sud America verso l’Europa. Alle indagini che hanno portato all’arresto hanno collaborato la polizia italiana, quella colombiana e l’Europol, l’agenzia di polizia dell’Unione Europea.