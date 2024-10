17 persone sono state uccise da un bombardamento israeliano su una scuola usata come rifugio dagli sfollati nella Striscia di Gaza

Israele ha bombardato una scuola usata come rifugio da persone sfollate nel centro della Striscia di Gaza, a Nuseirat. L’ufficio stampa del governo della Striscia di Gaza, controllato da Hamas, ha detto che almeno 17 persone sono state uccise, tra cui 9 bambini, e altre 52 persone sono state ferite. Secondo il governo è il 196esimo rifugio per sfollati che viene colpito dall’inizio della guerra. L’esercito israeliano ha scritto sul suo canale Telegram che la scuola era usata come centro di comando dai membri di Hamas, e ha accusato il gruppo palestinese di «abusare sistematicamente delle infrastrutture civili in violazione del diritto internazionale». Hamas ha sempre negato di usare le strutture civili come copertura.

Nuseirat è uno degli otto storici campi profughi palestinesi, che nei decenni sono diventati delle città, anche se già prima dell’inizio dell’invasione israeliana della Striscia di Gaza avevano grossi problemi infrastrutturali.