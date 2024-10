La partita di calcio Bologna-Milan prevista per sabato è stata rinviata a causa dei danni del maltempo della settimana scorsa

La partita tra Bologna e Milan, che si sarebbe dovuta giocare sabato 26 ottobre allo stadio Dall’Ara di Bologna, è stata rinviata per maltempo. La Protezione Civile ha diffuso in Emilia-Romagna una nuova allerta arancione: oltre al rinvio della partita di sabato, il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha disposto per venerdì la chiusura delle scuole.

Estese aree del centro e della periferia di Bologna stanno ancora gestendo i danni provocati dalla violenta alluvione in Emilia-Romagna lo scorso fine settimana. La partita tra Bologna e Milan avrebbe portato allo stadio – che è in via Andrea Costa, una delle zone più colpite della città – circa 35mila spettatori: avrebbe richiesto la chiusura del traffico, ostacolando le operazioni di rimozione del fango e, in generale, di ripristino della normalità in quella zona della città. Non è ancora stato stabilito in che data si giocherà la partita.