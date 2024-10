Tutti i voli in partenza martedì dall’aeroporto di Charleroi, in Belgio, sono stati cancellati per uno sciopero

Tutti i voli programmati in partenza martedì dall’aeroporto di Charleroi, in Belgio, sono stati cancellati a causa di uno sciopero del personale che si occupa della sicurezza. Quelli in arrivo invece proseguiranno normalmente. È la terza volta in meno di due mesi che all’aeroporto di Charleroi ci sono grosse cancellazioni di voli per via di uno sciopero: l’ultima era stata il 1º ottobre. Charleroi è il secondo aeroporto più trafficato del Belgio dopo quello di Bruxelles, si trova circa 60 chilometri a sud della città e serve principalmente compagnie low cost come Ryanair e Wizz Air.